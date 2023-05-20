Электричка насмерть сбила двух девочек-подростков в Москве

Электричка насмерть сбила двух девушек на станции «Щербинка» в Москве. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух 15-летних девочек на железнодорожных путях в районе станции «Щербинка» в Новой Москве.
Как уточнили в ведомстве, поезд, следовавший по маршруту «Царицыно-Львовская», сбил двух подростков. От полученных травм они скончались на месте.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, что стало причиной гибели двух людей.
Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил 21-летнюю жительницу Башкирии.