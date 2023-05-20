Комик Азамат Мусагалиев в третий раз стал отцом

В третий раз отцом стал российский телеведущий и комик Азамат Мусагалиев. Об этом пишет издание StarHit.
По данным издания, пара родила долгожданного сына. Столь радостное событие произошло еще 13 апреля. При этом пара не раскрывает имя ребенка. Кроме того, комик не поделился подробностями рождения третьего ребёнка в соцсетях.
Ранее Певица Юлианна Караулова опубликовала в своих социальных сетях фото с подросшим сыном. Подписчики восхитились юным голубоглазым блондином и естественной красотой Юлианы.