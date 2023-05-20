Посол РФ Антонов раскритиковал заявления США о невведении ограничений на гуманитарные товары

Новый запрет на поставки некоторых товаров из России обесценивает ранние заявления Соединенных Штатов, что под ограничения не попадет гуманитарная продукция. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«К примеру, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает», — сказал он.
Дипломат предположил, что Вашингтон таким образом хочет отпугнуть партнеров от сотрудничества с Россией, запугать бизнес и общественность, убедив, что страна находится под множеством ограничений.
Ранее Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций.