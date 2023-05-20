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В США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов

Политика
В США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов

Президент США Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 375 миллионов долларов после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки» в Японии, сообщает Politico.

Очередной пакет помощи суммой в 375 миллионов долларов будет включать в себя больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового вооружения. Лидер США на саммите дал понять, что даст разрешение на передачу третьей стороне истребителей F-16 американского производства.

«В совокупности эти шаги являются сильной демонстрацией поддержки Киева в преддверии ожидаемого контрнаступления», — пишет издание.

Бельгия, Дания и Нидерланды заявили, что будут участвовать в программе подготовки украинских пилотов к работе с истребителями F-16. При этом ни одна из стран не решилась взять ответственность за отправку самолетов на Украину.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен разрешить союзникам США передачу Украине истребителей F-16.
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