Актриса Эмми Стоун лишилась роли в фильме «Фантастическая четверка» из-за чрезмерных финансовых аппетитов

Актриса Эмми Стоун потеряла роль Сью Сторм в фильме «Фантастическая четверка» из-за запрашиваемого гонорара. Об этом в интервью рассказал инсайдер Джефф Снайдер.
«Эмме Стоун предлагали роль Сью Сторм в грядущем фильме "Фантастическая четверка", но она отказалась из-за разногласий по оплате. Сообщается, что Эмма хотела 20 миллионов долларов за роль», — сообщил он.
Создатели картины не готовы были удовлетворить аппетит знаменитости. В то же время они сообщили о перезапуске фильма в декабре 2021 года.
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