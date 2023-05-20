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Актриса Эмми Стоун лишилась роли в фильме «Фантастическая четверка» из-за чрезмерных финансовых аппетитов

Шоу-бизнес
Актриса Эмми Стоун лишилась роли в фильме «Фантастическая четверка» из-за чрезмерных финансовых аппетитов

Актриса Эмми Стоун потеряла роль Сью Сторм в фильме «Фантастическая четверка» из-за запрашиваемого гонорара. Об этом в интервью рассказал инсайдер Джефф Снайдер.

«Эмме Стоун предлагали роль Сью Сторм в грядущем фильме "Фантастическая четверка", но она отказалась из-за разногласий по оплате. Сообщается, что Эмма хотела 20 миллионов долларов за роль», — сообщил он.

Создатели картины не готовы были удовлетворить аппетит знаменитости. В то же время они сообщили о перезапуске фильма в декабре 2021 года.

Ранее актер Джонни Депп рассказал об отношении к бойкоту в Голливуде после суда с экс-супругой.
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