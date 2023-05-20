Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ножом в «пятую точку»: распитие спиртного в Петербурге привело к неожиданному исходу

Происшествия
Ножом в «пятую точку»: распитие спиртного в Петербурге привело к неожиданному исходу

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга 17 мая. В экстренную службу позвонила 50-летняя женщина. Она сообщила, что во время «посиделки» поссорилась со своим 37-летним сожителем. Женщина утратила контроль над собой и ударила ножом в «пятую точку» мужчины.

Её партнера госпитализировали в больницу в состоянии опьянения с колото-резаным ранением правой части ягодицы.

Женщину задержали и составили на неё протокол об административном правонарушении. Правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего. Рассматривают вопрос о возбуждении в отношении горожанки уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста на нерегулируемом перекрестке.
петербург происшествие женщина ягодица
Военкоры ФАН