Ножом в «пятую точку»: распитие спиртного в Петербурге привело к неожиданному исходу

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга 17 мая. В экстренную службу позвонила 50-летняя женщина. Она сообщила, что во время «посиделки» поссорилась со своим 37-летним сожителем. Женщина утратила контроль над собой и ударила ножом в «пятую точку» мужчины.
Её партнера госпитализировали в больницу в состоянии опьянения с колото-резаным ранением правой части ягодицы.
Женщину задержали и составили на неё протокол об административном правонарушении. Правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего. Рассматривают вопрос о возбуждении в отношении горожанки уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста на нерегулируемом перекрестке.