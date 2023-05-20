«Нельзя смеяться над горем людей»: Захарова раскритиковала канцлера ФРГ Шольца из-за слов о геноциде в Донбассе

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью журналисту Томасу Реперу, назвав насмешку над геноцидом жителей Донбасса самой большой ошибкой немецкого лидера.
Дипломат отметила, что проблема главы ФРГ заключается не в том, что он не верит в существование геноцида населения Донбасса. Каждый человек волен думать по-своему. При этом «посмеявшись над горем людей», Шольц совершил серьезную ошибку.
«Смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД России напомнила, что жители Донбасса просили помочь с разрешением сложившейся ситуации, в том числе, и Запад. Захарова выразила мнение, что после своего высказывания о геноциде в Донбассе Шольц войдет в историю, как человек «посмеявшийся над горем людей».
Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой по отношению к послу США Линн Трейси.