«Нельзя смеяться над горем людей»: Захарова раскритиковала канцлера ФРГ Шольца из-за слов о геноциде в Донбассе

Представитель МИД России напомнила, что жители Донбасса просили помочь с разрешением сложившейся ситуации, в том числе, и Запад. Захарова выразила мнение, что после своего высказывания о геноциде в Донбассе Шольц войдет в историю, как человек «посмеявшийся над горем людей».