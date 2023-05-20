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Рэперу Schokk пришлось пронести флаг РФ на свой концерт в Москве тайком

Шоу-бизнес
Рэперу Schokk пришлось пронести флаг РФ на свой концерт в Москве тайком

На концерте в московском клубе «Флакон» рэпер Дмитрий Бамберг, известный под псевдонимом Schokk, рассказал, что охрана не хочет пропускать его с флагом России. В итоге флаг он пронес тайком и выступил перед поклонниками с речью.

Бамберг развернул триколор России и сообщил, что охранники на входе попытались его отобрать.

«Охрана сказала, что им нельзя пропускать людей с флагами этой страны. Во мне сейчас и Schokk, и Бамберг. Потому что Schokk хочет выйти и набить (лица) этим людям, а Бамберг говорит, что это противозаконно», — возмутился рэпер.

Исполнитель попросил зрителей распространить информацию, что флаг России в клуб пришлось занести тайком.

Ранее рэпер SCALLY MILANO в официальном обращении к Мизулиной заявил, что не намеревался пропагандировать наркотики.
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