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Грузинский политик Ломия исключил введение визового режима с Россией

Политика
Грузинский политик Ломия исключил введение визового режима с Россией

Бывший-депутат, лидер «Альянса патриотов Грузии» Георгий Ломия считает, что правящая партия «Грузинская мечта» не согласится с предложением президента Саломе Зурабишвили о введении визового режима с Россией. Об этом сообщают «Известия».

Грузинский политик добавил, что на данный момент правящая партия борется за доброжелательные и добрососедские отношения с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Согласно документу, с 15 мая 2023 года обладатели грузинского паспорта смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.
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