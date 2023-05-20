Грузинский политик Ломия исключил введение визового режима с Россией

Бывший-депутат, лидер «Альянса патриотов Грузии» Георгий Ломия считает, что правящая партия «Грузинская мечта» не согласится с предложением президента Саломе Зурабишвили о введении визового режима с Россией. Об этом сообщают «Известия».
Грузинский политик добавил, что на данный момент правящая партия борется за доброжелательные и добрососедские отношения с Москвой.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Согласно документу, с 15 мая 2023 года обладатели грузинского паспорта смогут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.