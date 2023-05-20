Писатель Захар Прилепин рассказал о самочувствии после проведенной пятичасовой операции

Публицист Захар Прилепин написал в своем Telegram-канале, как чувствует себя после очередной операции.
«Прошла еще одна пятичасовая операция. Врачи молодцы. Не знаю, что там будет завтра, но сегодня — жив, полон надежд, целую всю родню. Поймал себя на тайной мысли, что я и здесь сторонник стремительных изменений. Лежишь — в руинах: меняйся каждый день», — пишет Прилепин.
Писатель поблагодарил врачей, сказал, что они по его просьбе стараются все делать быстрее, насколько это возможно. Он также опроверг предположения о написании нового романа.
«В состоянии, когда слишком многое болит — это ни к чему, но я прохожу через все это, слыша, чувствуя тысячи голосов поддержки и веры», — делится Захар Прилепин.
Ранее глава Минздрава России сообщил, что о выписке писателя Захара Прилепина из больницы пока речи не идет.