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Жена артиста Кирилла Сафонова прокомментировала видео, где он говорит с сыном на украинском языке

Шоу-бизнес
Жена артиста Кирилла Сафонова прокомментировала видео, где он говорит с сыном на украинском языке

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева устала молчать о том, что происходит вокруг их с Кириллом Сафоновым семьи. Об этом сообщает Телепрограмма.

В соцсетях появилось видео, где Сафонов, обращаясь к сыну, перешел на украинский язык. Это сильно напрягло российских фанатов. В свое оправдание артист поспешно уточнил, что они в семье говорят на трех языках: на русском, украинском и иврите.

«Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», — заявила Саша Савельева в своих социальных сетях.

Ранее певица Александра Савельева рассказала, почему не вышла на сцену во время юбилейного концерта «Фабрики звезд».
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