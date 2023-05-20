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Бывшая первая ракетка мира Хелеп хочет доказать свою невиновность по допинговому делу

Спорт
Бывшая первая ракетка мира Хелеп хочет доказать свою невиновность по допинговому делу

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выдвинуло очередное обвинение в адрес экс-первой ракетки мира Симоны Халеп, сообщает пресс‑служба организации.

Халеп после предъявления новых обвинений в нарушении антидопинговых правил заявила, что хочет доказать свою невиновность с помощью независимых экспертов.

«Три всемирно известных эксперта, которые изучали мои анализы, совершенно четко заявили, что моя кровь абсолютно нормальна», — написала спортсменка.

В октябре прошлого года Халеп временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат.

Ранее врач Эрик Лира из США признался в снабжении олимпийских спортсменов допингом.
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