Бывшая первая ракетка мира Хелеп хочет доказать свою невиновность по допинговому делу

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выдвинуло очередное обвинение в адрес экс-первой ракетки мира Симоны Халеп, сообщает пресс‑служба организации.
Халеп после предъявления новых обвинений в нарушении антидопинговых правил заявила, что хочет доказать свою невиновность с помощью независимых экспертов.
«Три всемирно известных эксперта, которые изучали мои анализы, совершенно четко заявили, что моя кровь абсолютно нормальна», — написала спортсменка.
В октябре прошлого года Халеп временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат.
Ранее врач Эрик Лира из США признался в снабжении олимпийских спортсменов допингом.