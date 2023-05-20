В Техасе 8-летняя девочка умерла под арестом из-за бездействия полиции

Родители восьмилетней девочки, погибшей в Техасе во время ареста патрульной службой, заявили в интервью NBC News, что требуют справедливости.
Анадит Танай Рейес Альварес приехала в США из Панамы вместе с родителями, братьями и сестрами в мае. Семью задержала патрульная служба в Техасе и держала под арестом, игнорируя просьбы родителей девочки о помощи.
«Они могли бы что-нибудь сделать для моей дочери, если бы вызвали скорую помощь раньше», — заявила мать Анадит Мейбл Альварес.
Девочка с рождения страдала пороком сердца и серповидноклеточной анемией. Она скончалась в среду под стражей в Харлингене так и не дождавшись помощи. Трагедия произошла после того, как власти Техаса проигнорировали заявления родителей Анадит о ее медицинском состоянии.
Ранее подросток из Мичигана США спас свою 8-летнюю сестру от похитителя, выстрелив в него из рогатки.