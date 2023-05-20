В Техасе 8-летняя девочка умерла под арестом из-за бездействия полиции

Девочка с рождения страдала пороком сердца и серповидноклеточной анемией. Она скончалась в среду под стражей в Харлингене так и не дождавшись помощи. Трагедия произошла после того, как власти Техаса проигнорировали заявления родителей Анадит о ее медицинском состоянии.