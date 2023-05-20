Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play

Картографический сервис для операционной системы Android можно, как и прежде, скачивать с официального сайта 2ГИС, а также в магазинах приложений — Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Getapps, RuMarket, NashStore и RuStore. Из AppStore сервис был удален в сентябре 2022 года.