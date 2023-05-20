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Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play

Общество
Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений Google Play

Приложение российского картографического сервиса 2ГИС перестал быть доступным в Google Play.

Ранее установленные приложения 2ГИС продолжат работать. Данные сервиса, как и раньше, будут обновляться каждый день. Также в приложении можно будет скачивать города.

Картографический сервис для операционной системы Android можно, как и прежде, скачивать с официального сайта 2ГИС, а также в магазинах приложений — Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Getapps, RuMarket, NashStore и RuStore. Из AppStore сервис был удален в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Сбербанк создал приложение, которое проверяет подозрительные сайты.
2гис проложение пропало
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