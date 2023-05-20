Ну что ж ты такой дурной-то: Александр Пашутин недоволен поведением Дмитрия Назарова

В Новороссийске сегодня стартует третий кинофестиваль патриотического кино «Малая Земля», почетным гостем которого стал российский народный артист Александр Пашутин.
В разговоре с aif.ru известный актер признался, что недоумевает, наблюдая за поведением некоторых актеров, которых он раньше уважал. Поведение такого рода совершенно антипатриотично и недопустимо, уверен Пашутин.
В основном, по мнению актёра, его поражает Дмитрий Назаров, который постоянно записывает антироссийские стишки.
«Я смотрю на Назарова и думаю: "Ну что ж ты такой дурной-то?"» — сказал Пашутин.
Ранее стало известно, что актер Владимир Гостюхин разочаровался в сбежавшем из России Дмитрии Назарове.