Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ну что ж ты такой дурной-то: Александр Пашутин недоволен поведением Дмитрия Назарова

Общество
Ну что ж ты такой дурной-то: Александр Пашутин недоволен поведением Дмитрия Назарова

В Новороссийске сегодня стартует третий кинофестиваль патриотического кино «Малая Земля», почетным гостем которого стал российский народный артист Александр Пашутин.

В разговоре с aif.ru известный актер признался, что недоумевает, наблюдая за поведением некоторых актеров, которых он раньше уважал. Поведение такого рода совершенно антипатриотично и недопустимо, уверен Пашутин.

В основном, по мнению актёра, его поражает Дмитрий Назаров, который постоянно записывает антироссийские стишки.

«Я смотрю на Назарова и думаю: "Ну что ж ты такой дурной-то?"» — сказал Пашутин.

Ранее стало известно, что актер Владимир Гостюхин разочаровался в сбежавшем из России Дмитрии Назарове.
дмитрий назаров Александр Пашутин актеры
Военкоры ФАН