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В центре Киева прогремело не менее 10 взрывов

Происшествия
В центре Киева прогремело не менее 10 взрывов

Взрывы прогремели в столице Украины ночью 20 мая. О раздающихся звуках детонации сообщают СМИ и военная администрация Киева.

«В результате падения обломков возник пожар крыши 10-этажного здания в Дарницком районе города», — рассказал начальник КМВА Сергей Попко

Глава Киевской городской военной администрации сообщил, что спасательные службы уже прибыли на место возгорания. В столице работает системы ПВО. Объявлена воздушная тревога. Чиновник попросил жителей Киева не выходить из укрытий.

Российское информагенство ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает о не менее чем 10 взрывах в городе.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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