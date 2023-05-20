В центре Киева прогремело не менее 10 взрывов

Взрывы прогремели в столице Украины ночью 20 мая. О раздающихся звуках детонации сообщают СМИ и военная администрация Киева.
«В результате падения обломков возник пожар крыши 10-этажного здания в Дарницком районе города», — рассказал начальник КМВА Сергей Попко
Глава Киевской городской военной администрации сообщил, что спасательные службы уже прибыли на место возгорания. В столице работает системы ПВО. Объявлена воздушная тревога. Чиновник попросил жителей Киева не выходить из укрытий.
Российское информагенство ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает о не менее чем 10 взрывах в городе.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.