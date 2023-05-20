Тело погибшего актера Сергея Дрейдена почти две недели не могут вывезти из Финляндии в Россию

Родственники петербургского актера Сергея Дрейдена более 12 дней решают вопрос с перевозкой его тела из Финляндии в Россию.
Главная проблема заключается в нежелании компании «Ренессанс» признавать смерть актера страховым случаем. Впрочем, сама фирма на данный момент официального ответа не дала
«Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова хотел сделать гражданскую панихиду, но это затягивается настолько, что, даже если привезти тело, всем понятно, что гроб не откроешь. Смысл тогда какой?», — рассказал собеседник издания «Фонтанка»
На данный момент решение о проведении кремации покойного в Финляндии еще не приняли. Финское похоронное агентство сообщило родным, что перевозка тела будет стоить дороже и гораздо сложнее логистически. Например, на границе вопрос может разрешиться через восемь часов и более.
Актер Сергей Дрейден скончался 8 мая в возрасте 81 года. Тело покойного сейчас находится в морге Лаппеенранты.
Ранее сообщалось, что скончалась профессор консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая.