Тело погибшего актера Сергея Дрейдена почти две недели не могут вывезти из Финляндии в Россию

На данный момент решение о проведении кремации покойного в Финляндии еще не приняли. Финское похоронное агентство сообщило родным, что перевозка тела будет стоить дороже и гораздо сложнее логистически. Например, на границе вопрос может разрешиться через восемь часов и более.