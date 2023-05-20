В парламенте Грузии депутаты подрались из-за разных взглядов на авиасообщение с Россией

В грузинском парламенте во время пленарного заседания подрались депутаты. Косвенной причиной стало возобновление прямого авиасообщения с Россией.
После того как выступил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией.
Его коллега из парламентского большинства Дачи Берая оскорбил его и началась драка.
Депутатов быстро разняли.
Кадры потасовки попали в прямой эфир грузинских телеканалов.
Ранее Маргарита Симоньян объяснила, почему Грузия не посмеет начать войну с РФ.