Новая игра франшизы Mortal Kombat стала доступна для предзаказа

Новая игра из известной франшизы Mortal Kombat 1 уже доступна для заказа на онлайн платформах Steam и Epic Games Store. В пятницу 19 мая площадки открыли такую возможность.
В соответствии с анонсом, Mortal Kombat 1 представит новые боевые системы, режимы игры и «фаталити».
В настоящее время игра оценивается в 70 евро. Региональная цена пока неизвестна. Для владельцев PS5 и PS4 есть возможность купить коллекционный альбом со статуэткой Лю Канга и комплектом открыток.
Также на Epic Game Store опубликовали системные требования к новой игре: для комфортного прохождения необходима память 8 Гб, хранилище 100 Гб, 64-битный процессор, а также DirectX 12.
Ранее создатель «Тетриса» рассказал о своей игровой зависимости от «World of Warcraft».