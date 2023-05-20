Reuters: Киев назвал условия реанимации аммиакопровода Тольятти — Одесса

Киев заявил о требовании расширить зерновую сделку, включив в нее больше портов и увеличив ассортимент товаров в обмен на транзит российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Украинский правительственный источник сообщил агентству условие, при котором Киев реанимирует транзит аммиака по трубопроводу из Тольятти в черноморский порт Южный.
«Мы говорим следующее — если она включает трубопровод для аммиака, тогда Украина должна получить некоторые дополнительные товары, которые послужат нашим национальным интересам», — приводит Reuters заявления анонимного представителя украинского правительства.
Сейчас в зерновое соглашение включены три украинских порта. Киев требует, чтобы сделка включала больше морских гаваней и охватывала более широкий ассортимент товаров.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что выполнение требований Москвы не предусматривается в рамках исполнения зерновой сделки.