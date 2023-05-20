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Представитель РФ при ОЗХО Шульгин уличил Запад в попытках дискредитировать Россию

Общество
Представитель РФ при ОЗХО Шульгин уличил Запад в попытках дискредитировать Россию

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что на недавней конференции по рассмотрению действия Конвенции по химическому оружию (КХО) Россию обвинили в распространении дезинформации об Украине.

Пятая сессия конференции состоялась в Гааге 15-19 мая.

На прошедшей сессии «друзья Украины» назвали ложью предупреждения Министерства обороны России о химической диверсии.

Шульгин заявил, что Россия в любом случае продолжит информировать другие государства об античеловеческих планах Украины и ее спонсоров.

«Все это является частью целенаправленной информационной кампании с целью, в том числе, покрывательства преступлений киевского режима», — подчеркнул Шульгин.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали пять грузовых поездов из-за диверсии на железной дороге.
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