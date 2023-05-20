Поклонники усмотрели на совместной фотографии Ларисы Долиной и Леры Кудрявцевой цвета украинского флага

В день рождения ведущую поздравили многие поклонники, а также коллеги из шоу-бизнеса. Певица Лариса Долина опубликовала в своих социальных сетях совместную фотографию с Лерой. В глазах бросились цвета звездных нарядов, которые как будто специально были подобраны для съемки.