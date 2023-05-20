Поклонники усмотрели на совместной фотографии Ларисы Долиной и Леры Кудрявцевой цвета украинского флага

Российская певица Лариса Долина, поздравляя телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения, выложила провокационное фото, которое взбудоражило подписчиков. Об этом сообщает Дни.ру.
В день рождения ведущую поздравили многие поклонники, а также коллеги из шоу-бизнеса. Певица Лариса Долина опубликовала в своих социальных сетях совместную фотографию с Лерой. В глазах бросились цвета звездных нарядов, которые как будто специально были подобраны для съемки.
Кудрявцева вышла в желтом наряде, а Долина - в синем. Так получилось, что подруги нарядились в цвет с украинским флагом. Впрочем, поклонники не стали акцентировать внимание на этом и завалили звезд комплиментами.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что было между ней и певцом Сережей Лазаревым.