Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Поклонники усмотрели на совместной фотографии Ларисы Долиной и Леры Кудрявцевой цвета украинского флага

Шоу-бизнес
Поклонники усмотрели на совместной фотографии Ларисы Долиной и Леры Кудрявцевой цвета украинского флага

Российская певица Лариса Долина, поздравляя телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения, выложила провокационное фото, которое взбудоражило подписчиков. Об этом сообщает Дни.ру.

В день рождения ведущую поздравили многие поклонники, а также коллеги из шоу-бизнеса. Певица Лариса Долина опубликовала в своих социальных сетях совместную фотографию с Лерой. В глазах бросились цвета звездных нарядов, которые как будто специально были подобраны для съемки.

Кудрявцева вышла в желтом наряде, а Долина - в синем. Так получилось, что подруги нарядились в цвет с украинским флагом. Впрочем, поклонники не стали акцентировать внимание на этом и завалили звезд комплиментами.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что было между ней и певцом Сережей Лазаревым.
лера кудрявцева Лариса Долина день рождения
Военкоры ФАН