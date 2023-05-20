В Испании полицейские задержали семейную пару наркокурьеров с 38 килограммами «товара»

Испанские полицейские арестовали парочку на станции Т4 международного аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Они собирались сесть на автобус с двумя чемоданами, которые содержали 38 килограммов наркотиков — 37 килограммов марихуаны и один килограмм кокаина. Машина направлялась в город Байонна во Франции.