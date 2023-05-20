В Испании полицейские задержали семейную пару наркокурьеров с 38 килограммами «товара»

В Испании полицейские задержали мужчину и женщину, пытавшихся перевезти 38 килограммов наркотиков на автобусе во Францию. Об этом говорится в пресс-релизе испанских правоохранительных органов.
Испанские полицейские арестовали парочку на станции Т4 международного аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Они собирались сесть на автобус с двумя чемоданами, которые содержали 38 килограммов наркотиков — 37 килограммов марихуаны и один килограмм кокаина. Машина направлялась в город Байонна во Франции.
Расследование дела началось после обнаружения агентами каналов наркотрафика во Францию.
Ранее сообщалось, что ВМС Индии перехватили корабль с 2,5 тоннами наркотиков.