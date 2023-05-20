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В Испании полицейские задержали семейную пару наркокурьеров с 38 килограммами «товара»

Происшествия
В Испании полицейские задержали семейную пару наркокурьеров с 38 килограммами «товара»

В Испании полицейские задержали мужчину и женщину, пытавшихся перевезти 38 килограммов наркотиков на автобусе во Францию. Об этом говорится в пресс-релизе испанских правоохранительных органов.

Испанские полицейские арестовали парочку на станции Т4 международного аэропорта Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса. Они собирались сесть на автобус с двумя чемоданами, которые содержали 38 килограммов наркотиков — 37 килограммов марихуаны и один килограмм кокаина. Машина направлялась в город Байонна во Франции.

Расследование дела началось после обнаружения агентами каналов наркотрафика во Францию.

Ранее сообщалось, что ВМС Индии перехватили корабль с 2,5 тоннами наркотиков.
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