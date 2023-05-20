Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона Джека Трейшейра оставят под арестом до суда

Обвиняемый в распространении секретных данных Пентагона военнослужащий Национальной гвардии ВВС Джек Трейшейр останется под заключением до суда. Такое решение принял мировой судья Дэвид Хеннесси после того, как адвокаты 21-летнего мужчины попросили освободить его под домашний арест, сообщает Reuters.
«Кого он подверг риску? Вы могли бы составить список длиной с телефонную книгу», — заявил судья.
На заседании суда Трейшер появился в оранжевом комбинезоне и с новой короткой стрижкой. Он находится под арестом уже более месяца с тех пор как его задержали 13 апреля по подозрению в разглашении документов Минобороны США. С момента утечки в сети появилось более 700 000 документов, видео и дипломатических депеш.
Ранее семья военнослужащего ВВС США Джейка Тейшейра, обвиненного в утечке сверхсекретных документов Пентагона впервые с его ареста сделала заявление в прессе.