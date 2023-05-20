Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала, как Россия помогла вернуть украинке 14-летнюю дочь

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что оказавшаяся в марте 2022 года в России 14-летняя Вероника Власова вернулась на Украину к своей матери.
Жительница Украины Нина Власова попросила во время неформального заседания Совета Безопасности ООН в апреле 2023 года помочь вернуть ее 14-летнюю дочь Веронику, которая уехала с тетей в Россию из-за военных действий в Харьковской области.
«Спешу поделиться с вами радостной новостью: 14-летняя Вероника Власова вернулась на Украину! Еще одна семья воссоединилась», — прокомментировала в социальной сети Львова-Белова.
Правозащитница рассказала, что из-за некоторых факторов девочка оказалась в социально-реабилитационном центре. Общественная палата РФ взяла ситуацию в свои руки еще до выступления мамы девочки в СБ ООН.
В Россию приехала бабушка подростка. Ее встретили в Москве, помогли обустроиться в гостинице и вместе с внучкой отправили в Липецкую область. Также перевели все необходимые документы.
«Когда лично общались за чаем, подарила девочке новый телефон – она была очень рада. В переездах по России бабушку сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста», — рассказала Львова-Белова.
В конце омбудсмен добавила, что украинские СМИ видоизменили информацию, поставив все с ног на голову.
Ранее сообщалось, что Россия обвинила ОЗХО в игнорировании угрозы химических провокаций со стороны Украины.