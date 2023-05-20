Никакого взаимного пиара не было: телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Сергеем Лазаревым

Не смущала 12-летняя разница в возрасте ни телеведущую, ни певца. Кудрявцева подчеркнула, что избранник во многих делах был гораздо более мудр и практичен, чем она. Несмотря на это, многие были уверены, что эти отношения — лишь пиар ход. Но девушка упорно это отрицает и заверяет прессу, что была по-настоящему влюблена в исполнителя.