Никакого взаимного пиара не было: телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Сергеем Лазаревым

В 2008-2012 годах пресса писала о романе Леры Кудрявцевой и певца Сергея Лазарева. Телеведущая рассказала журналистам, что в какой-то момент они начали много времени проводить вместе как друзья, но потом дружба переросла в любовь. Об этом сообщает Телепрограмма.
Не смущала 12-летняя разница в возрасте ни телеведущую, ни певца. Кудрявцева подчеркнула, что избранник во многих делах был гораздо более мудр и практичен, чем она. Несмотря на это, многие были уверены, что эти отношения — лишь пиар ход. Но девушка упорно это отрицает и заверяет прессу, что была по-настоящему влюблена в исполнителя.
«Никакого пиара у нас не было! Мы были постоянно вместе, закрутилось», — отмечала теледива в комментариях СМИ.
Причиной расставания стало то, что певец очень сфокусировался на работе, а ведущая грезила о счастье в семье. Однако, несмотря на расставание, пара смогла сохранить дружбу.
Не так давно по сети ходили слухи о разводе телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Что происходит на самом деле в личной жизни звезды ранее сообщил ФАН.