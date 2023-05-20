Пьяный вандал повредил два мемориальных объекта на Аллее Славы в Новгородской области

На Аллее Славы в городе Валдай Новгородской области повредили мемориальные объекты, сообщила в пятницу пресс-служба регионального СК.
В сообщении СК говорится, что на Аллее Славы в городе Валдай мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, повредил два мемориальных объекта, увековечивающих память погибших защитников Отечества.
Региональное СК проводит проверку случившегося.
Открытие экспозиции Аллея Славы в Валдае состоялось в ноябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что волгоградские полицейские задержали туристку, которая сжигала в Вечном огне цветы и личные вещи.