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Пьяный вандал повредил два мемориальных объекта на Аллее Славы в Новгородской области

Происшествия
Пьяный вандал повредил два мемориальных объекта на Аллее Славы в Новгородской области

На Аллее Славы в городе Валдай Новгородской области повредили мемориальные объекты, сообщила в пятницу пресс-служба регионального СК.

В сообщении СК говорится, что на Аллее Славы в городе Валдай мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, повредил два мемориальных объекта, увековечивающих память погибших защитников Отечества.

Региональное СК проводит проверку случившегося.

Открытие экспозиции Аллея Славы в Валдае состоялось в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что волгоградские полицейские задержали туристку, которая сжигала в Вечном огне цветы и личные вещи.
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