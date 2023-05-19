Россия обвинила ОЗХО в игнорировании угрозы химических провокаций со стороны Украины

Организация по запрещению химического оружия так и не отреагировала должным образом на сообщения от России о том, что Киев готовит провокации с применением химического оружия, рассказал постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.
«Российская Федерация еще с декабря 2021 года предупреждала о приготовлениях к химическим провокациям на Украине со стороны украинских военизированных формирований», — приводит РИА Новости заявление постпреда.
Шульгин отметил, что Россия доводила до ОЗХО сведения об использовании киевским режимом химически опасных объектов для террористических и провокационных целей. Москва также доводила эту информацию до Совбеза и Генассамблеи ООН. При этом реакции на эти сообщения не последовало.
Ранее сообщалось, что украинские военные попытались использовать химоружие на Запорожском направлении.