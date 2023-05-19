Россия обвинила ОЗХО в игнорировании угрозы химических провокаций со стороны Украины

Шульгин отметил, что Россия доводила до ОЗХО сведения об использовании киевским режимом химически опасных объектов для террористических и провокационных целей. Москва также доводила эту информацию до Совбеза и Генассамблеи ООН. При этом реакции на эти сообщения не последовало.