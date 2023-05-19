Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Опровергли слухи: хоккеист Игорь Макаров публично признался в любви к Лере Кудрявцевой

Шоу-бизнес
Опровергли слухи: хоккеист Игорь Макаров публично признался в любви к Лере Кудрявцевой

В последнее время поклонники пытались понять — что происходит в отношениях Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова? В минувшем году телеведущая Лена Кудрявцева попала в центр очередного скандала – поклонники уличили ее в разводе с мужем.

Опровергая эти слухи, в одном из последних постов Макаров признался Кудрявцевой в любви.

«Волшебная моя, с днем рождения. Люблю!» — написал спортсмен в социальных сетях.

Слухи о расставании актрисы с любимым пошли с момента, когда телеведущая лишилась нескольких профессиональных договоров.

Ранее Лера Кудрявцева напугала поклонников депрессивными размышлениями.
лера кудрявцева брак слухи развод
Военкоры ФАН