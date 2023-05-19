Опровергли слухи: хоккеист Игорь Макаров публично признался в любви к Лере Кудрявцевой

В последнее время поклонники пытались понять — что происходит в отношениях Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова? В минувшем году телеведущая Лена Кудрявцева попала в центр очередного скандала – поклонники уличили ее в разводе с мужем.
Опровергая эти слухи, в одном из последних постов Макаров признался Кудрявцевой в любви.
«Волшебная моя, с днем рождения. Люблю!» — написал спортсмен в социальных сетях.
Слухи о расставании актрисы с любимым пошли с момента, когда телеведущая лишилась нескольких профессиональных договоров.
Ранее Лера Кудрявцева напугала поклонников депрессивными размышлениями.