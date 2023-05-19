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Bloomberg: Instagram планирует запустить аналог Twitter в июне 2023 года

Общество
Bloomberg: Instagram планирует запустить аналог Twitter в июне 2023 года

На данный момент приложение проходит тестирование. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Meta✱ (запрещена на территории РФ как экстремистская) планирует в июне этого года запустить новое приложение аналогичное сервису Twitter.

Разработчики на данный момент проводят тестирование нового сервиса. Они уточнили, что приложение не является частью социальной сети Instagram✱✱ (запрещен на территории РФ как экстремистский). Тем не менее аккаунты приложений можно будет объединить между собой, рассказала маркетолог Лия Хаберман.

Представители компании-разработчика не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что компания Meta намерена провести очередной раунд сокращений.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
  • ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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