Bloomberg: Instagram планирует запустить аналог Twitter в июне 2023 года

На данный момент приложение проходит тестирование. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Компания Meta✱ (запрещена на территории РФ как экстремистская) планирует в июне этого года запустить новое приложение аналогичное сервису Twitter.
Разработчики на данный момент проводят тестирование нового сервиса. Они уточнили, что приложение не является частью социальной сети Instagram✱✱ (запрещен на территории РФ как экстремистский). Тем не менее аккаунты приложений можно будет объединить между собой, рассказала маркетолог Лия Хаберман.
Представители компании-разработчика не прокомментировали данную информацию.
Ранее сообщалось, что компания Meta намерена провести очередной раунд сокращений.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
- ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ