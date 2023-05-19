Bloomberg: Instagram планирует запустить аналог Twitter в июне 2023 года

Разработчики на данный момент проводят тестирование нового сервиса. Они уточнили, что приложение не является частью социальной сети Instagram✱✱ (запрещен на территории РФ как экстремистский). Тем не менее аккаунты приложений можно будет объединить между собой, рассказала маркетолог Лия Хаберман.