В «ЧВК Вагнер Центре» состоялось мероприятие, посвященное традиционным народным мужским играм и их влиянию на нашу культуру. Организатором мероприятия стал новоиспеченный резидент Центра — «Русский мир».
Доктор культурологии Алексей Кыласов рассказал о мужских силовых состязаниях, которые заложили нравственную и моральную основу русской нации.
«Все дело в том, что русская сила, она не существует в отрыве от каких-то нравственных, моральных качеств, русская сила — это всегда поиск справедливости, и всегда она была нацелена на справедливые решения. Недаром кулачный бой — самое яркое и известное средство русских традиционных игр — использовалось как судные поединки, то есть и в рамках и судебной практики, и в рамках несудебный практики люди таким образом выясняли, кто прав, а кто не прав», — отметил доктор культурологии.
Кыласов отметил, что тема традиций и нравственных ценностей российской культуры, зародившейся еще в древности, особенна актуальна сегодня, когда враждебные страны сосредоточили все силы на дерусификации нашей нации.
«Сегодня, когда институты права и институты справедливости рушатся на наших глазах, конечно же, мы должны обращаться в первую очередь к тем традициям, на которых мы зиждемся, к той «русскости», которую нам вменяют в вину, на основании которой мы реализуем свое право справедливости», — добавил мужчина.
По мнению доктора культурологии, ЧВК «Вагнер» играет важную роль в процессе консолидации российского общества. Наемные бойцы показывают не только пример невероятной стойкости духа, но и высокие моральные качества.
«Люди, которые по каким-то причинам были не в ладах с законом, сегодня стоят на страже интересов народа, и в каких-то моментах даже превосходят ожидания государства, иногда вступая в конфликт ради наших граждан, в этом смысле, конечно, опыт ЧВК «Вагнер» мы обсуждаем сегодня как пример стойкости духа», — добавил Кыласов.