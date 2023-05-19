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Российские миллиардеры Потанин и Алекперов планируют приобрести контрольный пакет акций в «Яндексе»

Общество
Российские миллиардеры Потанин и Алекперов планируют приобрести контрольный пакет акций в «Яндексе»

Миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили компании «Яндекс» продать им контрольный пакет акций. Об этом сообщил Bloomberg.

По информации агентства, контрольная доля может стоить 7-7,5 миллиардов долларов (560-600 миллиардов рублей). Сделку планируют закрыть к концу 2023 года или в начале 2024-го.

В материале также говорится, что руководство материнской компании Yandex NV, которой также принадлежит популярное в России приложение для заказа такси, обсудит предложение на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что продажа «Дзена» VK принесла «Яндексу» более 38,5 миллиарда рублей.
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