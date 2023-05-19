Президент Молдавии Майя Санду обвинила Кремль в попытке свержения проевропейской власти в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что кремль пытается сменить правительство в Кишиневе на пророссийскую. Санду высказала обвинение во время интервью телеканалу «Молдова-1».
Молдавский лидер рассказала, что Россия якобы предпринимает попытки сдержать проевропейскую власть в стране и продвинуть пророссийские силы. Она добавила, что планы Кремля уже провалились этой весной благодаря «благодаря бдительности молдавских органов».
«Мы уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет», — заявила глава государства.
Санду считает, что Москва пытается продвинуть в Кишиневе лояльное к Кремлю правительство, чтобы использовать Молдавию в украинском конфликте.
Ранее лидер страны заявляла, что сотрудничество со странами СНГ невыгодно для жителей Молдавии.