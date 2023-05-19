Стало известно, зачем президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Саудовскую Аравию

Приглашение президента Украины на саммит ЛАГ связано со стремлением арабских лидеров урегулировать конфликт и сохранить дружественные и партнерские отношения с Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
«Мы пригласили президента Зеленского для того, чтобы услышать точку зрения всех сторон. Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону. Мы стремились открыть диалог с двумя сторонами, надеясь, что мы достигнем способа, для разрешения конфликта», — рассказал глава саудовского МИД.
По его словам, лидеры арабских стран уверены, что ситуация на Украине разрешится только после диалога главных участников конфликта. Поэтому необходимо выслушать все стороны.
Ранее Саудовская Аравия выразила готовность выступить посредником между Россией и Украиной.