Стало известно, зачем президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Саудовскую Аравию

Приглашение президента Украины на саммит ЛАГ связано со стремлением арабских лидеров урегулировать конфликт и сохранить дружественные и партнерские отношения с Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.