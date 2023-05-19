США усилили санкционное давление на Россию. Вашингтон распространил контроль экспорта на детские товары, солнцезащитные очки и зубные протезы.
«Трехколесные велосипеды, скутеры, педальные машины и аналогичные колесные игрушки», — значится в одной из позиций.
Российская Федерация не раз заявляла, что справится с давлением санкций, которые имплементировал Запад за последние годы. И они продолжают усиливаться. В Москве отметили, что у Запада недостаточно мужества, чтобы признать, что санкции против России провалились.
Ранее сообщалось, что по мнению экономистов ЕС вводит 11-й пакет санкций, чтобы спасти от краха свою экономику.