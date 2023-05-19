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Очки, куклы и зубные протезы: в США раскрыли новый список запрещенных к экспорту в РФ товаров

Общество
Очки, куклы и зубные протезы: в США раскрыли новый список запрещенных к экспорту в РФ товаров

США усилили санкционное давление на Россию. Вашингтон распространил контроль экспорта на детские товары, солнцезащитные очки и зубные протезы.

«Трехколесные велосипеды, скутеры, педальные машины и аналогичные колесные игрушки», — значится в одной из позиций.

Российская Федерация не раз заявляла, что справится с давлением санкций, которые имплементировал Запад за последние годы. И они продолжают усиливаться. В Москве отметили, что у Запада недостаточно мужества, чтобы признать, что санкции против России провалились.

Ранее сообщалось, что по мнению экономистов ЕС вводит 11-й пакет санкций, чтобы спасти от краха свою экономику.
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