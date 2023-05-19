Президент Турции Эрдоган отказался потакать требованиям Запада в вопросе санкций

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 19 мая, заявил, что Турция не собирается выполнять требования западных стран по вопросам введения антироссийских санкций.
«Турция будет делать то, что мы хотим, а не то, что требует Запад. Никогда такого не будет в нашей политике», — прокомментировал президент Турции.
Эрдоган считает, что его оппонент на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу совершил ошибку, заявив, что Анкара выполнит все условия Запада в отношении России. И напомнил, что Москва является важным торговым партнером страны.
«С одной стороны вы нападаете на РФ, с другой – говорите, что выстроите отношения заново. Что сказал представитель президента РФ? «Докажите это». Пожалуйста, доказывайте», — раскритиковал политическую оппозицию страны турецкий лидер.
Ранее президент Турции Эрдоган объяснил продление зерновой сделки «особыми отношениями» с Владимиром Путиным.