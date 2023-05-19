Украина столкнулась с преградами в попытке получить американские истребители F-16

Украина как никогда близка к получению американских самолетов F-16, так как Нидерланды и Великобритания вызвались помочь с их закупкой. При этом перед Киевом стоят политические и логистические преграды к приобретению истребителей, сообщает телеканал France 24.
Политическая проблема заключается в том, что страны не могут передать Украине самолеты без разрешения Соединенных штатов Америки. Вашингтон же не спешит давать зеленый свет, так опасается эскалации конфликта со стороны Украины, которая может использовать истребители для нападения на российские территории.
«Проблема связана с пересечением российской границы. Цель боевых самолетов — дать бой врагу. Однако здесь есть политическое препятствие», — приводит телеканал сообщение военного эксперта Марка Шассиллана.
Вторая проблема заключается в том, что даже в случае получения американских самолетов Киевом, у Украины может не быть доступа к боеприпасам и оборудованию, которые необходимы для истребителей. Без них F-16 может не иметь никакой ценности.
Ранее сообщалось, что Вашингтон все еще обсуждает детали и различного рода аспекты передачи истребителей F-16 со стороны третьих стран для Украины.