Каждый побывавший в плену ВСУ рассказывает о жестоком обращении и пытках

Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР фиксирует пытки каждого российского военного, побывавшего в украинском плену. Об этом в своем Telegram-канале заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Пытки электрическим током, жестокие избиения, применение химических веществ 1 все эти методы незаконного воздействия на себе испытали военнослужащие ДНР в киевских застенках», — сказала омбудсмен.
Морозова рассказала, что подобные истории фиксируются по итогам интервьюирования каждого военнослужащего, попавшего в плен на Украине.
Жестокое обращение и нарушение прав военнопленных — обычная практика киевских силовиков, подытожила омбудсмен.
Ранее двое пленных украинских военнослужащих рассказали, что их насильно отправили на фронт.