В Великобритании полицейские произвели обыск в доме из-за детской игрушки

Они рассказали, что за день до обыска купили пятилетнему сыну игрушечный ковбойский пистолет за 13 фунтов стерлингов (1,2 тысячи рублей) в магазине игрушек. Женщина показала правоохранительным органам игрушку, и инцидент разрешился.