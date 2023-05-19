В Великобритании полицейские произвели обыск в доме из-за детской игрушки

Прохожий увидел, как мужчина загружает в багажник машины похожий на винтовку предмет и сообщил в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.
В Великобритании в графстве Уорикшир полицейские обыскали частный дом 39-летней Джеммы Стерланд и ее 43-летнего возлюбленного Марка из-за детского ковбойского пистолета.
Они рассказали, что за день до обыска купили пятилетнему сыну игрушечный ковбойский пистолет за 13 фунтов стерлингов (1,2 тысячи рублей) в магазине игрушек. Женщина показала правоохранительным органам игрушку, и инцидент разрешился.
«Хотя это нас напугало, мы рады, что полиция действительно провела тщательное расследование. Мы знаем, что никто не был в опасности, но они этого не знали», — сказала 39-летняя британка.
Дополнительно полицейские проверили багажник машины, но настоящего оружия там не нашли.
Ранее сообщалось, что британская полиция расследует новый тренд в TikTok с проникновением в чужие дома.