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Я очень успокоилась: телеведущая Ксения Бородина рассказала об изменениях в личной жизни

Шоу-бизнес
Я очень успокоилась: телеведущая Ксения Бородина рассказала об изменениях в личной жизни

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что нашла свою половинку, о чем сообщает Телепрограмма.

Телеведущая уже два года как в разводе. И вот девушка порадовала подписчиков радостной новостью: она больше не одинока.

Звезда поняла, что уже не станет так открыто рассказывать о своей личной жизни, как это было раньше. Телеведущая полностью доверяет новому избраннику.

«Я на самом деле очень успокоилась. Я с ним с открытым сердцем. И самое главное — с открытым сердцем с собой», — поведала Ксения свои подписчикам.

Не так давно прогремел скандал из-за первых видео программы «Едим дома», ведущей которого является Юлия Высоцкая. Что об этом думает Ксения Бородина ранее рассказал ФАН.
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