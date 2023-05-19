Я очень успокоилась: телеведущая Ксения Бородина рассказала об изменениях в личной жизни

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что нашла свою половинку, о чем сообщает Телепрограмма.
Телеведущая уже два года как в разводе. И вот девушка порадовала подписчиков радостной новостью: она больше не одинока.
Звезда поняла, что уже не станет так открыто рассказывать о своей личной жизни, как это было раньше. Телеведущая полностью доверяет новому избраннику.
«Я на самом деле очень успокоилась. Я с ним с открытым сердцем. И самое главное — с открытым сердцем с собой», — поведала Ксения свои подписчикам.
Не так давно прогремел скандал из-за первых видео программы «Едим дома», ведущей которого является Юлия Высоцкая. Что об этом думает Ксения Бородина ранее рассказал ФАН.