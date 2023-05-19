Ты беспощадна: кому певец Jony посвящал свои песни и что у него на личном фронте

Певец Jony часто делится с подписчиками своим творчеством и другими новостями, но вот о личной жизни он предпочитает не распространяться. Лишь однажды он решил поделиться со своей аудиторией историей сингла «Ты беспощадна». Об этом сообщает Телепрограмма.