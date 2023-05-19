Ты беспощадна: кому певец Jony посвящал свои песни и что у него на личном фронте

Певец Jony часто делится с подписчиками своим творчеством и другими новостями, но вот о личной жизни он предпочитает не распространяться. Лишь однажды он решил поделиться со своей аудиторией историей сингла «Ты беспощадна». Об этом сообщает Телепрограмма.
Данная песня была посвящена бывшей девушке музыканта, которая и сподвигла его к занятию творчеством. Некоторое время спустя пара рассталась и Jony тяжело переживал этот разрыв.
Так же фанатов певца заинтриговала история с блогером Диной Саевой. Это была первая и единственная девушка, которую музыкант показал подписчиков в своих социальных сетях. Подробностей данных отношений пара не раскрывала, но после совместного времяпрепровождения в одной компании Jony отправил ее в черный список.
Сейчас исполнитель не афиширует свои отношения
Артист еще в школе придумал свой псевдоним. Ранее он рассказал, что его на это сподвигло.