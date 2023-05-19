Польша требует от «Газпрома» выплатить почти 1,5 миллиарда долларов

Компания EuRoPol GAZ, которой принадлежит польский участок газопровода Ямал —Европа, подал иск в арбитраж при торговой Палате в Стокгольме на российскую компанию «Газпром». Польская фирма планирует отсудить у российской почти 1,5 миллиарда долларов.
Министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин рассказал в эфире радиостанции RMF24, что EuRoPol GAZ требует возместить около 220 миллионов долларов непогашенного долга за транспортировку газа. Компания также хочет получить от российского «Газпрома» около 1,2 миллиардов долларов «за упущенную прибыль.
EuRoPol GAZ в 2010 году заключила контракт с «Газпромом» на поставку природного газа из России на срок до 2045 года. В апреле 2022 года поставки российская компания прекратила поставку газа в Польшу из-за отказа оплачивать его в рублях.
Ранее председатель совета директоров «Газпром» Виктор Зубков на Всероссийском газомоторном форуме заявил, что холдинг владеет запасами газа на 100 лет.