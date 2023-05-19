«Продолжаются кровопролитные бои»: Пригожин сообщил о тяжелой обстановке на Бахмутском направлении

Тяжелейшие бои продолжаются на территории Бахмута. О новых продвижениях рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Подразделения «музыкантов» сегодня продвинулись до 500 метров вперед в донецком городе. На данный момент они заняли территорию в 330 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остается 0,6 квадратного километра.
«В Бахмуте продолжаются тяжелые кровопролитные бои», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» близки к выполнению задачи. Однако завершение операции усложняет ситуация на флангах и нескончаемые резервы противника. Бои все еще идут.