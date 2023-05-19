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Несколько взрывов прогремело в Мариуполе

Происшествия
Несколько взрывов прогремело в Мариуполе

ВСУ сегодня снова обстреляли Мариуполь. Одним из первых информацией поделился в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Отмечается, что прилетело четыре ракеты в район старого аэропорта, что подтверждает представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются», — рассказал собеседник ТАСС.

На данный момент сказать, что это за ракеты, не представляется возможным. На месте работают специалисты.

Пострадавших нет. Видео инцидента очевидцы публикуют в сети.

Ранее Мариуполе при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области началось благоустройство Приморского парка и набережной,
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