Несколько взрывов прогремело в Мариуполе

ВСУ сегодня снова обстреляли Мариуполь. Одним из первых информацией поделился в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Отмечается, что прилетело четыре ракеты в район старого аэропорта, что подтверждает представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.
«Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются», — рассказал собеседник ТАСС.
На данный момент сказать, что это за ракеты, не представляется возможным. На месте работают специалисты.
Пострадавших нет. Видео инцидента очевидцы публикуют в сети.
Ранее Мариуполе при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области началось благоустройство Приморского парка и набережной,