От Джахида к Jony: как певец начал свой звездный путь

Песни 27-летнего исполнителя Jony становятся лидерами чартов музыкальных ресурсов, как только попадают в сеть. Но все могло быть иначе, если бы не отец исполнителя. Об этом сообщает Телепрограмма.
Настоящее имя певца Джахид Гусейнли.
В школе и появился знаменитый псевдоним музыканта. Одноклассники мальчика не могли выговорить имя Джахид. Тогда он назвал себя Jony в честь персонажа мультфильма «Jony Bravo», который ему очень нравился в детстве.
С раннего возраста Jony показывал артистические способности. В школьные годы мальчик пел в хоре, преподаватели по достоинству оценивали его вокальные данные.
После окончания школы по велению отца, желавшего передать сыну со временем семейный бизнес, парень поступил в университет управления. После успешной защиты диплома певец начал работать в компании, однако быстро поняла, что бизнес не его предназначение.
Даже во время учебы в ВУЗе артист продолжал развивать свое творческое начало. Он выкладывал свои каверы в социальные сети, где они набирали множество просмотров и лайков.
Jony попросил родителей дать ему шанс попробовать себя в музыке, на что отец ответил согласием. Получив одобрение родителя, музыкант от перепевок перешел к собственным песням. Количество подписчиков в социальных сетях росло с каждым днем, что и подтолкнуло Jony начать музыкальную карьеру.
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