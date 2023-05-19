Перед зданием парламента в Тбилиси проходит акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией

В Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента проходят массовые акции протеста против прямого авиасообщения с Россией, передают местные СМИ.
Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» и их единомышленники столпились в пятницу, 19 мая, вечером, чтобы организовать демонстрацию против возобновления авиаперевозок.
В акции участвуют сотни людей. На месте работают правоохранительные органы. По информации очевидцев, организованное мероприятие проходит спокойно. Располагающийся около парламента проспект не перекрыт.
Сегодня прилетел первый за четыре года самолет из России. Разрешение на полеты между странами получили авиакомпании «Азимут», Red Wings и Georgian Airways.
Ранее сообщалось, что силовики жестко задерживают отказывающихся покидать протесты в Тбилиси.