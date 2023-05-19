«Мы их обязательно победим»: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали об особенностях сражений на западе Бахмута

Штурмовики ЧВК «Вагнер» рассказали военкору Александру Симонову новые подробности о сражениях в западной части Бахмута.
Многие пятиэтажки в этой зоне были мощно укреплены противником, а перед ними располагаются большие открытые участки, которые простреливались снайперами и пулеметчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Музыканты» отмечают, что штурмовать такого рода объекты довольно сложно.
«Спереди они все подвалы заварили решетками, выставили пулеметы, которые прикрывали их с обеих сторон. Оставили один подъезд специально, чтобы мы забегали через него. А остальные стенки заложили кирпичами, оставили там только маленькие дыры для пулеметчика. Сбоку со второго этажа скидывали гранаты. То есть, когда забегаешь, попадаешь в кольцо», — рассказывает один из «вагнеровцев».
Для штурма этих укреплений приходилось подрывать часть зданий и буквально пробираться по развалинам горящих построек. Однако пусть и с трудом, но эти укрепления были взяты.
«Но мы свою задачу выполнили. Мы их обязательно победим», — подытожил свой рассказ боец «оркестра».
При этом «музыканты» сообщают, что подразделения ВСУ активно поддерживают иностранные наемники. На поле боя находили документы, например, поляков и турок.
Сейчас подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурмовать район «Самолет» — последний оплот врага в этой части Бахмута.