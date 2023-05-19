«Мы их обязательно победим»: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали об особенностях сражений на западе Бахмута

Многие пятиэтажки в этой зоне были мощно укреплены противником, а перед ними располагаются большие открытые участки, которые простреливались снайперами и пулеметчиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Музыканты» отмечают, что штурмовать такого рода объекты довольно сложно.