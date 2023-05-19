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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взаимодействие со странами СНГ невыгодно для граждан республики

Политика
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взаимодействие со странами СНГ невыгодно для граждан республики

Сотрудничество со странами СНГ невыгодно для жителей Молдавии, заявила президент республики Майя Санду в эфире местного телеканала.

«У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан», — сказала Санду в эфире телеканала Moldova 1.

Власти Молдавии уже в прошлом году говорили о необходимости отмены ряда соглашений с СНГ. Парламент 18 мая проголосовал за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в Молдавии Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Инициировала выход Молдавии из соглашения лично президент страны Майя Санду.

Ранее Молдавия опровергла поставки оружия Украине.
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