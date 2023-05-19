Президент Молдавии Майя Санду заявила, что взаимодействие со странами СНГ невыгодно для граждан республики

Власти Молдавии уже в прошлом году говорили о необходимости отмены ряда соглашений с СНГ. Парламент 18 мая проголосовал за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в Молдавии Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».