Женщина пострадала при пожаре в Невском районе Петербурга

Пожар произошел вечером в пятницу в многоквартирном доме в Невском районе Петербурга. Есть один пострадавший, сообщает МЧС по Петербургу.
«В 2-комнатной отдельной квартире общей площадью 50 кв. метров происходило горение на площади 16 кв. метров», — передает ведомство.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:30. Из опасной зоны эвакуированы десять человек. Одна женщина пострадала, она уже доставлена в больницу.
Возгорание было ликвидировано в 20:09. В тушении огня приняли участие 15 человек личного состава и три единицы пожарной техники.
Ранее сообщалось, что в двухкомнатной отдельной квартире возникло горение на площади 1,5 квадратных метра.