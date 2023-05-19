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Женщина пострадала при пожаре в Невском районе Петербурга

Происшествия
Женщина пострадала при пожаре в Невском районе Петербурга

Пожар произошел вечером в пятницу в многоквартирном доме в Невском районе Петербурга. Есть один пострадавший, сообщает МЧС по Петербургу.

«В 2-комнатной отдельной квартире общей площадью 50 кв. метров происходило горение на площади 16 кв. метров», — передает ведомство.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:30. Из опасной зоны эвакуированы десять человек. Одна женщина пострадала, она уже доставлена в больницу.

Возгорание было ликвидировано в 20:09. В тушении огня приняли участие 15 человек личного состава и три единицы пожарной техники.

Ранее сообщалось, что в двухкомнатной отдельной квартире возникло горение на площади 1,5 квадратных метра.
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