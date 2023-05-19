Теперь «не наша Наташа»: звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро отмечает 46-летие

Всемирно известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро 19 мая празднует день рождения. В этом году актрисе исполнилось 46 лет. ФАН собрал топ эпатажных фактов о мировой звезде.
Видела себя великой актрисой
Несмотря на то, что Орейро происходит не из богатой семьи, для нее это никогда не было помехой. С детства будущая звезда мечтала о большом актерском будущем, наряжалась, воображая себя на сцене и в гримерке.
В конце концов мечты сбылись, и Орейро начала понемногу сниматься в кино. Первыми ее заметными работами стали сериалы «Модели 90-60-90», а также «Богатые и знаменитые» в 1994 и 1996 годах соответственно.
В 1998 году актриса подошла вплотную к мировому успеху: ей поступило предложение сняться в сериале «Дикий ангел», прославившем ее впоследствии во всем мире.
За мир во всем мире и чистую экологию
Наталия Орейро широко известна своим неравнодушием к природе и миру в целом. Она близко к сердцу принимает войны, экологические катастрофы и прочие катаклизмы.
В конце 2011 года, будучи глубоко беременной, певица даже снялась в рекламной кампании против вырубки лесов в Аргентине. Самое интересное заключалось в том, что она выступила в качестве модели полностью обнаженной. Через месяц у нее родился сын Мерлин и любое участие в съемках звезде пришлось приостановить.
Фанатка России
Интересным фактом является и то, что певица долгое время была влюблена в Россию. Приехав однажды на гастроли в Москву, она была поражена. Певица признавалась: изначально ожиданий не было никаких.
Зато потом Орейро стала приезжать все чаще, объезжала все больше городов. На родину она привозила валенки и пакеты с шоколадом «Аленка». Первых у актрисы набралась целая коллекция.
Также звезду впечатлили русские матрешки. Она даже сравнивала их с собой: Орейро казалось, что лица статуэток похоже на нее.
Надо сказать, что полюбили ее и россияне. У звезды было на зависть много поклонников и фанатов, ее даже называли «наша Наташа».
Российское гражданство
Наталия Орейро известна своей любовью к Москве и России в целом. Она неоднократно приезжала сюда с гастролями, а не так давно и вовсе решилась попросить у президента Владимира Путина разрешения на гражданство. На что ей было отвечено согласием.
«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне. Наши отношения основаны на 20-летней любви. Я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — написала в ответ на это звезда.
Однако, не все россияне приняли Орейро за свою. Например, Ксения Собчак отреагировала на новость о новой гражданке так.
«При всей народной любви Наталия Орейро — звезда одного старого сериала и примерно трех таких же песен. <…> Жить в России Орейро, как Депардье с Сигалом, не собираются. Но это же неважно, зато вон какая красивая, что ни день, в кокошнике. Язык учит, образец для эмигрантов», — парировала телеведущая.
Слишком за мир во всем мире
На фоне текущих событий стало известно, что Наталия Орейро негативно высказалась о СВО. Только получившая российское гражданство актриса заявила о том, что поддерживает Украину, о чем написала в своем аккаунте одной из соцсетей сразу на двух языках — английском и испанском.
За громкие высказывания о мире певицу резко осудили россияне. На просторах интернета ее прозвали «не нашей Наташей».
Впрочем, над певицей и раньше иронизировали российские звезды: например, когда она публично восхитилась творчеством Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой, уругвайская актриса напоролась в том числе и на сарказм телеведущего Ивана Урганта.
«Еще вчера мы говорили, что Наталия привилась «Спутником V», и сегодня уже неожиданный побочный эффект», — пошутил тогда он.
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